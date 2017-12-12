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ГПУ направила в суд в Гааге данные о присвоении Россией имущества в Крыму

Вторник, 12 декабря 2017, 11:39

Генпрокуратура направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.

Об этом на пресс-конференции 12 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Передано два новых информационных письма в Международный уголовный суд", - сказал он.

По словам генпрокурора, в ходе расследования крымская прокуратура получила сведения о захвате на территории полуострова более 4 тысяч украинских частных и государственных предприятий и 10 частных владений.

"Оценка ущерба, нанесенного такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно, как более 1 триллиона гривен", - сказал Луценко.

Он добавил, что сейчас правоохранители провели все необходимые процедуры для того, чтобы объявить "в рамках нашего законодательства это имущество арестованным".

Генпрокурор пояснил, что любое изменение юридического статуса этого имущества будет расследоваться согласно украинским, а позже и в соответствии с международными законами.

"Сегодня также наложен арест на (частное – ред.) имущество по заявлениям пострадавших в размере 1,6 миллиарда гривен. И эта работа продолжается", - сказал Луценко.

Он добавил, что по факту присвоения частного имущества ГПУ также обратились с письмом в Международный уголовный суд.

Как известно, подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

Оккупанты Крыма в 2017 году изъяли более 1 тысячи земельных участков для строительства автотрассы "Таврида".

Также сообщалось, что в Крыму массово изымают участки у владельцев.

Ирина Балачук, УП
Темы: Крыманнексиянедвижимость
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