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На Гаваях оголошували ядерну тривогу

Субота, 13 січня 2018, 23:44

Жителі Гаваїв отримали повідомлення про наближення балістичної ракети.

Про це пише Poynter.

О 8:07 в суботу жителі Гавайських островів побачили на своїх телефонах страшне повідомлення: "Гавайям загрожує ракетний удар. Негайно шукайте укриття. Це не навчання".

Схожі, але більш детальні оголошення були показані і по телебаченню.

Це попередження закликало  "негайно сховатися в будівлі".

В кінцевому підсумку тривога виявилася помилковою, хоча багато з тих, хто бачив попередження, вважали його реальним.

Як повідомлялося, на початку грудня на Гаваях перевіряли справність сирен, які можуть бути використані для оповіщення туристів і жителів про можливий ядерний напад з боку Північної Кореї.

Як відомо, КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Теми: ядерна зброяКНДРСША
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