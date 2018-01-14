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На телеканалі, що оприлюднив документи по Порошенку, наполягають - це не фейк

Неділя, 14 січня 2018, 14:40
На телеканалі, що оприлюднив документи по Порошенку, наполягають - це не фейк

Нодар Меладзе - керівник інформаційної служби телекомпанії "Руставі-2", що оприлюднила документ, нібито написаний Петром Порошенком, наполягає, що не має сумнівів у його справжності. 

Про це Меладзе заявив у коментарі "Радіо Свобода". 

Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.

За словами Меладзе, фото заяви Порошенка про відмову "мати щось спільне з антиросійською діяльністю" телекомпанії "Руставі-2" надало "конфіденційне джерело".

"Ми не зобов’язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", – додав Меладзе.

"Українська правда" намагається зв'язатися з представниками грузинського телеканалу для отримання коментаря.

Раніше телеканал "Руставі-2" оприлюднив, як стверджується, копії звернень президента Петра Порошенка до ФСБ,  де він нібито обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

В адміністрації президента України заявили у свою чергу, що оприлюднені документи  є "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії". 

Грузинський телеканал "Руставі-2" є опозиційним, а з часів президентства Міхеїла Саакашвілі у Грузії відомий своєю прихильністю до нього.

У листопаді 2017 року з України серед інших видворили кореспондента "Руставі-2" Тамаза Шавшишвілі, перед чим скасували посвідку на тимчасове проживання в Україні. 

Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив, що це - "найкращий канал в регіоні з дуже професійними журналістами, які як правило перевіряють джерела".

"Не можу повірити, щоб він (Порошенко) ... міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ... Знаю, що 29 грудня у телефонній розмові з Путіним Порошенко просив співпраці у справі проти мене. Я стою на своєму, мені слабо віриться що він міг написати цей документ власноруч, враховуючи, що рукописи не горять", - додав Саакашвілі. 

Теми: ПорошенкоРосіяГрузіяпропаганда
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