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Близькі до Саакашвілі медіа в Грузії оприлюднили компромат на Порошенка

Субота, 13 січня 2018, 22:44
Близькі до Саакашвілі медіа в Грузії оприлюднили компромат на Порошенка

Близькі до лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі медіа в Грузії оприлюднили нібито листи Петра Порошенка до ФСБ, датовані 2007 роком, коли той був народним депутатом.  

На фотосканах документи виглядають як написані особисто Петром Порошенком на ім'я директора ФСБ без вказанного прізвища. В них він начебто "обіцяє не діяти проти інтересів Росії", а також "неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участь у діяльності, спрямованій проти інтересів РФ".

Фото "документів" опублікував у Facebook телеканал "Руставі-2", який завжди підтримував Саакашвілі в час його президентства у Грузії, досі ставиться прихильно до нього та критикує чинну владу в країні. 

В іншій заяві до директора ФСБ Порошенко буцімто стверджує, що недопуск його на територію Росії є необ’єктивним, "так як до антиросійської кампанії президента Ющенка я не маю жодного стосунку. Є одним із засновників "Партії регіонів".

На копіях одного із сканів видно дату - 3 лютого 2007 року. Саме в той день тоді ще народного депутата Порошенка не пустили у Росію

6 лютого стало відомо про те, що Порошенку заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Згодом представники російського Міністерства закордонних справ поширили документ, де сказано, що заборона на в'їзд у Росію народного депутата України Порошенка є відповіддю на недружню акцію української сторони.

Адміністрація президента Порошенка назвала цю публікацію "низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії".

В АП навели єдине підтвердження підробки документу, яке "найкрасномовніше вказує на  провал ФСБ": за документами Порошенко начебто літав у Петербург, щоб відвідати батьків дружини старшого сина. Однак весілля старшого сина Олексія було лише у 2013 році.

Фото цих же начебто заяв також опублікував Олег Панфілов, який є близьким до Саакашвілі. Крім того, фото сканів широко поширювалося прихильниками Саакашвілі в Києві.

Раніше Банкова опублікувала лист Саакашвілі до Порошенка, де той виступив за переговори з "уповноваженим представником" щодо протестів у Києві. Пізніше у Саакашвілі підтвердили справжність цього документа.

PS. Від "Української правди". Ми опублікували цей документ не отримавши підтверджень, що він є достовірним. Ми визнаємо, що його зміст є сумнівним, і з нашого боку не було докладено зусиль, аби підтвердити достовірність даних, викладених в цій новині. Ми визнаємо свою помилку і просимо вибачення перед читачами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоФСБРосія
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