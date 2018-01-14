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Тука: Підрахувати реальну суму збитків через війну на Донбасі неможливо

Неділя, 14 січня 2018, 20:48

Підрахувати реальну суму збитків, завданих Донбасу бойовими діями, на сьогоднішній день неможливо.

Про це 14 січня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Реальних, обґрунтованих цифр ніхто не має. Тому що є така територія, яку ми зараз не контролюємо. Ми реально не володіємо інформацією про стан нерухомості та об'єктів інфраструктури на непідконтрольною території", - зазначив заступник міністра.

Тука додав, що в суму збитку, яку називають в Кабміні - 13 мільярдів гривень - включені тільки збитки, які були нанесені об'єктам інфраструктури, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Як відомо, 12 грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ направила інформаційні листи про незаконне присвоєння Росією українського приватного і державного майна в включеному Криму до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, оцінка збитку, нанесеного такими діями державі Україна, визначається на суму понад 1 трильйон гривень.

У результатах попереднього розслідування подій в Україні у щорічній доповіді прокурора МУС Фату Бенсуда, оприлюдненому на початку грудня, зазначалося: прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.

У доповіді йдеться про події часів Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на Сході, а також - про можливі злочини на окупованих територіях.

Справа "Ситуація в Україні" є об'єктом попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду з 25 квітня 2014 року.

Теми: ДонбасвійнаРосіяКримсуд
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