ДержНС: Кількість загиблих у пожежах з початку року зросла майже вдвічі

Кількість загиблих у пожежах людей з початку 2018 року зросла до 95 осіб, кількість травмованих - до 50.

Про це 14 січня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Показник кількості загиблих і травмованих у побутових пожежах з початку року становить уже 95 і 50 осіб відповідно", - йдеться у повідомленні.

За даними ДержНС, найчастіше пожежі виникають під час опалювального сезону у житлових секторах внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправність побутових приладів і перевантаження електромережі.

Раніше у ДержНС повідомляли, що у пожежах за перший тиждень нового року загинули 58 осіб.