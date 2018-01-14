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ГосЧС: Количество погибших в пожарах с начала года возросло почти вдвое

Воскресенье, 14 января 2018, 22:11

Количество погибших на пожарах человек с начала 2018 года увеличилось до 95 человек, количество травмированных  - до 50.

Об этом 14 января сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Показатель количества погибших и травмированных на бытовых пожарах с начала года составляет уже 95 и 50 человек соответственно", – говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, чаще всего пожары возникают во время отопительного сезона в жилых секторах в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

Ранее в ведомстве сообщали, что в результате пожаров за первую неделю нового года погибли 58 человек.

Темы: чрезвычайное происшествиеГСЧС
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