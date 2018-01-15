Захарченко заявив про зовнішнє управління "Vodafone-Україна" в ОРДО
Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".
Про це повідомляє "ТАСС", з посиланням на прес-службу бойовика.
За словами Захарченка, раніше "через диверсію" була припинена робота мобільного оператора на території окупованої території.
У прес-службі це назвали "інформаційною блокадою Києва".
Захарченко заявив, що при необхідності в так званій "ДНР" можуть ввести "зовнішнє управління" щодо Vodafone-Україна. І що "відповідні дії вже проводяться".
Раніше повідомлялося, що мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.
Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язок на окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.
За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.