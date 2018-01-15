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Захарченко заявив про зовнішнє управління "Vodafone-Україна" в ОРДО

Понеділок, 15 січня 2018, 14:03

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Про це повідомляє "ТАСС", з посиланням на прес-службу бойовика.

За словами Захарченка, раніше "через диверсію" була припинена робота мобільного оператора на території окупованої території.

У прес-службі це назвали "інформаційною блокадою Києва".

Захарченко заявив, що при необхідності в так званій "ДНР" можуть ввести "зовнішнє управління" щодо Vodafone-Україна. І що "відповідні дії вже проводяться".

Раніше повідомлялося, що мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язок на окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

"Українська правда" у Threads

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