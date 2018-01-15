Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко заявил о внешнем управлении "Vodafone-Украина" в ОРДО

Понедельник, 15 января 2018, 14:03

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" в отношении компании "Vodafone-Украина".

Об этом сообщает "ТАСС", со ссылкой на пресс-службу боевика.

По словам Захарченко, ранее "из-за диверсии" была прекращена работа мобильного оператора на территории оккупированной территории.

В пресс-службе это назвали "информационной блокадой Киева".

Захарченко заявил, что при необходимости в так называемой "ДНР" могут ввести внешнее управление в отношении Vodafone-Украина. И что "соответствующие действия уже проводятся".

Ранее сообщалось, что мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, отключившийся в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории - в нерабочем состоянии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: