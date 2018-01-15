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В окупованому Донецьку розклеїли наліпки про Стуса

Понеділок, 15 січня 2018, 22:08

В окупованому Донецьку невідомі розклеїли наліпки із зображенням частини барельєфа Василю Стусу на одному з корпусів Донецького національного університету. У 2015 році бойовики знищили цей барельєф.

Про це повідомили місцеві жителі, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що наліпки розклеїли у декількох місцях в окупованому Донецьку. Зокрема, на площі Леніна, на пам’ятнику Архістратигу Михаїлу, на проспекті Ілліча, будівлі Філологічного факультету ДонНУ та вулиці Артема.

 
 
 
 
 

Як відомо, у травні 2015 року після окупації міста бойовики демонтували барельєф поету та політв’язню Василю Стусу на корпусі філологічного факультету Донецького національного університету.

З 1940 року Василь Стус (1938-1985 роки) жив у Донецьку. У 1980 році його засудили та відправили на Урал, де він помер у таборі.

У 2016 році Донецький національний університет, який перевели на підконтрольну Україні територію, назвали на честь дисидента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецькполітв'язніОРДЛО
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