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В оккупированном Донецке расклеили наклейки о Стусе

Понедельник, 15 января 2018, 22:08

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили наклейки с изображением части барельефа Василия Стуса на одном из корпусов Донецкого национального университета. В 2015 году боевики уничтожили этот барельеф.

Об этом сообщили местные жители, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что наклейки расклеили в нескольких местах в оккупированном Донецке. В частности, на площади Ленина, на памятнике Архистратигу Михаилу, на проспекте Ильича, на здании филологического факультета ДонНУ и улице Артема.

 
 
 
 
 

Как известно, в мае 2015 года после оккупации города боевики демонтировали барельеф поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.

С 1940 Василий Стус (1938-1985 годы) жил в Донецке. В 1980 году его осудили и отправили на Урал, где он умер в лагере.

В 2016 году Донецкий национальный университет, который перевели на подконтрольную Украине территорию, назвали в честь диссидента.

Темы: ДонецкполитзаключенныеОРДЛО
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