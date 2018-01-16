Сироїд: Закон про реінтеграцію Донбасу поновлює торгівлю з ОРДЛО

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд стверджує, що законопроект про реінтеграцію Донбасу передбачає поновлення торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

"Йдеться про поновлення торгівлі з окупованими територіями, і це підтверджується тим, що лунають заклики: давайте порахуємо наші збитки від торгівлі з окупованими територіями", – заявила вона в ефірі "5 каналу"

"Величезна небезпека закладена в тому, що торгувати має армія, тобто контролювати торгівлю будуть Збройні сили, об'єднаний оперативний штаб і так званий командувач об'єднаних сил. Я думаю, це є величезна трагедія для Збройних сил, тому що торгівля і Збройні сили несумісні", – сказала Сироїд.

"На жаль, ми отримали в редакції проект закону – це є нечесне рішення. Ми будемо чесно відстоювати всі ті пропозиції, які зможуть зробити це рішення прийнятним. Якщо ті пропозиції будуть прийняті, звичайно, ми будемо голосувати", – додала представник фракції "Самопоміч".

Як відомо, президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

Оксана Сироїд була співавтором альтернативного законопроекту №7163-1.

16 січня Верховна Рада планує розглянути в другому читанні закон про реінтеграцію Донбасу.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що до президентського законопроекту щодо реінтеграції Донбасу подали 675 поправок – як конструктивних, так і деструктивних.