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Під Радою спалили прапор Росії, сталася сутичка

Вівторок, 16 січня 2018, 10:34

Під стінами Верховної Ради, де сьогодні розглядають законопроект про реінтеграцію Донбасу, мітингувальники спалили разом з шинами прапор РФ, сталася сутичка між ними та правоохоронцями.

Про це повідомляє у Facebook "Радіо Свобода".

Один з активістів, який назвався Зоряном, колишнім бійцем батальйону "Донбас", розповів журналісту видання, що цю акцію влаштував рух "Визволення", який чергує під парламентом з жовтня 2017 року. Учасники цього руху, за його словами, є ветеранами кількох батальйонів з АТО, які раніше блокували торгівлю з ОРДЛО.

Інший активіст розповів, що разом із прапором спалили три автомобільні шини. Він сказав, що правоохоронці заважали цій акції, через що між ними і мітингувальниками почалася бійка.

За словами кореспондента "Радіо Свобода", під час сутички було видно, як летіла бруківка в бік правоохоронців.

Також ситуацію під парламентом прокоментували медики Червоного хреста, які чергують на місці подій. За їхніми словами, кілька людей скаржилися їм на сльозогінний газ. З більш серйозними травмами вони поки що не стикалися.

За інформацією кореспондента "Української правди", біля Ради зі сторони Мар'їнського палацу також спалили шину. Там помічені прихильники Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляє київська поліція, правопорядок в урядовому кварталі столиці у вівторок забезпечують близько 3,8 тис. правоохоронців.

Як відомо, Верховна Рада у вівторок розглядає у другому читанні в цілому законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", яким РФ визнається державою-агресором.

Біля будівлі Верховної Ради зранку проходить акція за назвою "Стоп реванш" із вимогою ухвалення низки законодавчих норм, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Раданадзвичайна подіямітинги
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