Под Радой сожгли флаг России, произошло столкновение

Под стенами Верховной Рады, где сегодня рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями.

Об этом сообщает в Facebook "Радио Свобода".

Один из активистов, назвавшийся Зоряном, бывшим бойцом батальона "Донбасс", рассказал журналисту издания, эту акцию устроило движение "Визволення", которое дежурит под парламентом с октября 2017 года. Участники этого движения, по его словам, являются ветеранами нескольких батальонов из АТО, которые ранее блокировали торговлю с ОРДЛО.

Другой активист рассказал, что вместе с флагом сожгли три автомобильные шины. Он сообщил, что правоохранители мешали этой акции, из-за чего между ними и митингующими началась драка.

По словам корреспондента "Радио Свобода", во время столкновения было видно, как летела брусчатка в сторону правоохранителей.

Также ситуацию под парламентом прокомментировали медики Красного креста, которые дежурят на месте событий. По их словам, несколько человек жаловались им на слезоточивый газ. С более серьезными травмами они пока не сталкивались.

По информации корреспондента "Украинской правды", у Рады со стороны Мариинского дворца тоже сожгли шину. Там были замечены сторонники Саакашвили.

Как сообщает киевская полиция, правопорядок в правительственном квартале столицы во вторник обеспечивают около 3,8 тыс. правоохранителей.

Как известно, Верховная Рада во вторник рассматривает во втором чтении в целом законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым РФ признается государством-агрессором.

У здания Верховной Рады во вторник утром проходит акция под названием "Стоп реванш" с требованием принятия ряда законодательных норм, направленных на борьбу с российской агрессией.