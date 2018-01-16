СММ ОБСЄ має проблеми з мобільним зв'язком у сірій зоні

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що місія зазнає труднощів з доступом до мобільного зв'язку на частини непідконтрольною території Донецької та Луганської областей.



Про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок в Києві.



"Я можу підтвердити, що ми мали труднощі з використанням послуг GSM на деяких територіях у непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей", – сказав Хуг.



Він зазначив, що якщо в регіоні будуть проводитися ремонтні роботи для відновлення зв'язку, то СММ готова моніторити їх.



За словами Хуга, з початку 2018 року спостерігається поступова ескалація конфлікту в регіоні і частішають випадки фіксування спостерігачами місії важкого озброєння в забороненій зоні по обидва боки лінії розмежування.



Раніше "Радіо Свобода" з посиланням на керівника операторського відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторію Рубан повідомляло, що Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) прийняв до розгляду звернення Vodafone про доступ до ушкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольною території Донбасу.



Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.