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У ГПУ зробили Поклонській зустрічну пропозицію

Вівторок, 16 січня 2018, 17:05
У ГПУ зробили Поклонській зустрічну пропозицію

У Генпрокуратурі заявили, що з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради.

Про це у Facebook написав керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко.

"Поза всі сумніви та застереження представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради та заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу", - написав він.

"А також сформулюють ексклюзивні відповіді на її щирі запитання у разі прибуття останньої за адресою: 03057 м.Київ, вул Дегтярівська, 31-а. Усі законні підстави для цього є", - додав Лисенко.

Він зазначив, що витрати на проїзд та утримання готові компенсувати. 

За вказаною Лисенком адресою для зустрічі з Поклонською знаходиться Шевченківський райсуд Києва.

Раніше повідомлялося, що Поклонська направила заяву на ім'я генпрокурора України Юрія Луценка, де вимагає почати розслідування відносно президента Петра Порошенка та ряду українських державних діячів.

Раніше повідомлялося, що проти колишнього так званого "прокурора" тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Як відомо, Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим".

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратурапрокуратураКрим
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