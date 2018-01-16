В ГПУ сделали Поклонской встречное предложение

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Вторник, 16 января 2018, 18:05

В Генпрокуратуре заявили, что с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены.

Об этом в Facebook написал руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа", - написал он.

"А также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", - добавил Лысенко.

Он отметил, что расходы на проезд и содержание готовы компенсировать.

По указанному Лысенко адресу для встречи с Поклонской находится Шевченковский райсуд Киева.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, где требует начать расследование в отношении президента Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей.

Ранее сообщалось, что против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура прокуратура Крым
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