Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ сделали Поклонской встречное предложение

Вторник, 16 января 2018, 17:05
В ГПУ сделали Поклонской встречное предложение

В Генпрокуратуре заявили, что с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены.

Об этом в Facebook написал руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа", - написал он.

"А также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", - добавил Лысенко.

Он отметил, что расходы на проезд и содержание готовы компенсировать.

По указанному Лысенко адресу для встречи с Поклонской находится Шевченковский райсуд Киева.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, где требует начать расследование в отношении президента Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей.

Ранее сообщалось, что против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратурапрокуратураКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
19:57
Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании – НАПК
Все новости...
Реклама: