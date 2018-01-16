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Суд другий місяць не може почати розгляд справи Колмогорова

Вівторок, 16 січня 2018, 17:46

Розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту в 2014 року, знову перенесли.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Приморського районного суду Маріуполя Марія Циганкова.

"У зв'язку з тим, що підсудний перебуває на лікарняному", – пояснила прес-секретар.

Крім того, суддя-спікер Вікторія Федотова в коментарі УП уточнила, що наступне засідання призначене на 11 годину 8 лютого.

Минулого разу, 21 грудня 2017 року засідання також було перенесене через хворобу Колмогорова.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Пізніше, в у Маріупольському суді заявили, що Колмогоров наказував чинити фізичний та психологічний вплив на свідка.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Колмогорова звільнили з-під варти.

8 грудня засідання було перенесено через хворобу Колмогорова.

Теми: судАТОПорошенко
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