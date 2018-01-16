Сущенку дозволили побачитися з дружиною та донькою

Журналісту Роману Сущенку, якого незаконно арештували у Росії, дозволили побачитися з дружиною та донькою.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Побачення Анжеліки і Юлії Сущенко з моїм підзахисним відбудеться протягом найближчого тижня", - розповів Фейгін.

За словами адвоката, ця зустріч Сущенка з родичами буде останньою під час слідства.

"Після ухвалення принципового рішення з приводу таких побачень, організовувати їх було простіше. Але коли розпочнеться судовий процес, процедура поміняється. Дозвіл вже треба буде отримувати у Мосміськсуду. А це набагато довший бюрократичний процес. Причому з тією ж тяганиною при отриманні права на побачення зіткнуться й офіційні особи, наприклад, консул України", - пояснив адвокат.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.