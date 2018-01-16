Сущенку дозволили побачитися з дружиною та донькою

526 переглядів
Вівторок, 16 січня 2018, 19:21

Журналісту Роману Сущенку, якого незаконно арештували у Росії, дозволили побачитися з дружиною та донькою.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Побачення Анжеліки і Юлії Сущенко з моїм підзахисним відбудеться протягом найближчого тижня", - розповів Фейгін.

За словами адвоката, ця зустріч Сущенка з родичами буде останньою під час слідства.

"Після ухвалення принципового рішення з приводу таких побачень, організовувати їх було простіше. Але коли розпочнеться судовий процес, процедура поміняється. Дозвіл вже треба буде отримувати у Мосміськсуду. А це набагато довший бюрократичний процес. Причому з тією ж тяганиною при отриманні права на побачення зіткнуться й офіційні особи, наприклад, консул України", - пояснив адвокат.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Теми: Сущенко політв'язні Росія
powered by lun.ua
По темі
Cущенка та інших політв’язнів обмінюватимуть поодинці – Фейгін 5 січня 2018, 20:02
Фейгін: Шаройка могли взяти, щоб використовувати проти Сущенка 4 січня 2018, 08:32
Сущенко знайомиться з дев'ятим томом справи – адвокат 30 грудня 2017, 01:51
Усі новини
Головні новини
Суд продовжив міру запобіжного заходу патрульному Олійнику
Головні новини дня – за 60 секунд
Пункти законопроекту про реінтеграцію Донбасу порушують норми Конституції – Найєм
В ОРДЛО не надають гарантії безпеки для ремонту обладнання Vodafone – СЦКК
Усі новини
Кіно

Саудівська Аравія зняла 35-річну заборону на кінотеатри

Освіта

Вчитися забороняється гратися. 7 експертів про гру в освіті