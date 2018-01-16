Сущенко позволили увидеться с женой и дочерью

Журналисту Роману Сущенко, которого незаконно арестовали в России, позволили увидеться с женой и дочерью.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", - рассказал Фейгин.

По словам адвоката, эта встреча Сущенко с родственниками будет последней в ходе следствия.

"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже надо будет получать в Мосгорсуде. А это гораздо более длинный бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидания столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", - пояснил адвокат.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.