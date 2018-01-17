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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 100 вибухів на Донбасі

Середа, 17 січня 2018, 00:24
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 100 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 126 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 14 січня по 19:30 15 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 16 січня.

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 125 вибухів проти орієнтовно 65)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області СММ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), тимчасом за попередню добу зафіксовано орієнтовно 40 порушень режиму припинення вогню (зокрема 11 вибухів)", - йдеться у звіті.

"СММ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, як це передбачено Комплексом заходів і Доповненням до нього, а також згідно з положеннями Меморандуму. 13 січня в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував такі порушення відповідних ліній відведення: 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) на захід від с. Тернове", - наголосили в ОБСЄ.

"За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання у підконтрольному урядові районах команда Місії бачила 4 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм), що стояли на вантажних платформах, а також 1 самохідну гаубицю (2С3) на вантажній платформі, що рухалася в південному напрямку поблизу с. Новооленівка (48 км на північний захід від Донецька)", - підкреслили в організації.

Як відомо, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що місія зазнає труднощів з доступом до мобільного зв'язку на частини непідконтрольною території Донецької та Луганської областей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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