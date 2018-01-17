ОБСЕ за сутки зафиксировала более 100 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 126 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 14 января по 19:30 15 января.

Об этом говорится в отчете организации от 16 января.

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 125 взрывов против ориентировочно 65)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области СММ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв), тогда как за предыдущие сутки зафиксировано ориентировочно 40 нарушений режима прекращения огня (в том числе 11 взрывов)", - говорится в отчете.

"СММ продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, как это предусмотрено Комплексом мероприятий и Дополнением к нему, а также в соответствии с положениями Меморандума. 13 января в неподконтрольных правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал такие нарушения соответствующих линий отвода: 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на запад от с. Терновое", - подчеркнули в ОБСЕ.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в подконтрольном правительству районах, команда Миссии видела 4 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм), которые стояли на грузовых платформах, а также 1 самоходную гаубицу (2С3) на грузовой платформе, которая двигалась в южном направлении вблизи с. Новооленовка", - подчеркнули в организации.

Как известно, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.