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Тіллерсон закликав посилити тиск на КНДР

Середа, 17 січня 2018, 01:33

США наполягають на посиленні тиску на Пхеньян, щоб той погодився сісти за стіл переговорів щодо забезпечення миру на Корейському півострові.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі на рівні міністрів у канадському Ванкувері, передає "Укрінформ".

"Ми повинні збільшити ціну за поведінку північнокорейського режиму до такого рівня, щоб примусити КНДР сісти за стіл для проведення справжніх переговорів", – підкреслив політик.

Тіллерсон також наголосив на необхідності дотримання й повної імплементації санкцій Радбезу ООН проти Північної Кореї, насамперед, з боку РФ й Китаю, співпраця з якими залишалася для Пхеньяна до останнього часу основними джерелами прибутку.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту суднам Північної Кореї.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

У Пекіні заперечують поставки нафти і нафтопродуктів КНДР всупереч санкціям Ради безпеки ООН.

Теми: СШАКНДР
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