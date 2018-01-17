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Тиллерсон призвал усилить давление на КНДР

Среда, 17 января 2018, 01:33

США настаивают на усилении давления на Пхеньян, чтобы тот согласился сесть за стол переговоров по обеспечению мира на Корейском полуострове.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на уровне министров в канадском Ванкувере, передает "Укринформ".

"Мы должны увеличить цену за поведение северокорейского режима до такого уровня, чтобы заставить КНДР сесть за стол для проведения настоящих переговоров",  отметил политик.

Тиллерсон также подчеркнул необходимость соблюдения и полной имплементации санкций Совбеза ООН против Северной Кореи, прежде всего, со стороны РФ и Китая, сотрудничество с которыми оставалось для Пхеньяна до последнего времени основным источником дохода.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

В Пекине отрицают поставки нефти и нефтепродуктов КНДР вопреки санкциям Совбеза ООН.

Темы: СШАКНДР
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