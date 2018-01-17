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Гуттеріш: Урегулювання конфлікту на Донбасі – один із пріоритетів року для ООН

Середа, 17 січня 2018, 02:23
Гуттеріш: Урегулювання конфлікту на Донбасі – один із пріоритетів року для ООН

Урегулювання конфліктів у Європі, у тому числі на сході України, стане одним із пріоритетів Організації об'єднаних націй у 2018 році.

Про це заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, передає Центр новин ООН.

"Необхідно вийти з паралічу, який дозволяє європейським конфліктам тривати, а також переходити в заморожений стан. Спираючись на досвід двох світових воєн і враховуючи ресурси і потужності, доступні в Європі, немає виправдання існуванню конфліктів у регіоні", – наголосив Гуттеріш.

Генсек ООН підкреслив, що врегулювання конфліктів у різних частинах Європи вимагає запобігання "небезпечного зростання націоналізму та активізації відповідних ініціатив".

Раніше координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що у 2018 році гуманітарна допомога Донбасу складе $187 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНДонбас
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