Гуттериш: Урегулирование конфликта на Донбассе – один из приоритетов года для ООН

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Среда, 17 января 2018, 03:23

Урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, станет одним из приоритетов Организации Объединенных Наций в 2018 году.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

"Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе",  подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что урегулирование конфликтов в различных частях Европы требует предотвращения "опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив".

Ранее  координатор системы ООН в Украине Нил Вокер заявил, что в 2018 году гуманитарная помощь Донбассу составит $187 млн.

Темы: ООН Донбасс
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