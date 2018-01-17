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У Харкові 18-річний водій збив на смерть пішохода на "зебрі"

Середа, 17 січня 2018, 08:45

У Харкові співробітники поліції затримали 18-річного водія автомобіля Toyota, який збив на смерть пішохода.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Аварія сталася 16 січня близько 15:00 на Салтівському шосе.

За попeрeдньою інформацією, водій автомобіля "Toyota" скоїв наїзд на 17-річного пішохода та поїхав з місця пригоди. За даними медиків, хлопець загинув на місці пригоди.

Для пошуку зловмисника на території Харкова був введений в дію план "Пeрeхват". В результаті проведених заходів патрульні поліцeйські виявили розшукуваний автомобіль на Салтівському шосe.

Також поліцeйським вдалося встановити й затримати водія. Ним виявився 18-річний харків’янин.

Зараз чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Обставини ДТП встановлюються.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. До цього її тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Пізніше Зайцева визнала свою провину. Вона перебуває під вартою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарків
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