Снігопади, які спостерігалися 16 січня, не вплинули на рух поїздів, затримок поїздів через негоду у минуло добу не було.

"Укрзалізниця" повідомляє, що повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів.

"Вчора вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. Так, на заходах зі снігоборотьби найбільше залізничників – 1048 та одна снігоочисна колійна машина були задіяні на Одеській залізниці", – йдеться у повідомленні.

Загалом цієї ночі залізничну інфраструктуру очищали від снігу понад 2 тисячі залізничників.

По всій території України від льоду та снігу було очищено 288 залізничних переїздів, 17 пасажирських платформ. Також очищали від снігу залізничні колії та стрілочні переводи.

Оскільки найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов, сильні снігопади й хуртовини, "Укрзалізниця" закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій, бути обережними й слухати оголошення на вокзалах.

У свою чергу, "Укравтодор" повідомляє, що обмежень в русі на дорогах державного значення станом на ранок 17 січня немає.

"Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжене, лише Житомирській та Чернівецькій областях покриття сухе. В Херсонській та Кіровоградській місцями ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок середи майже по всій території України йде невеликий сніг, в Херсонський та Закарпатській областях місцями дощ. Без опадів в Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях. На перевальних ділянках доріг падає сніг.

Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно протягом доби понад 1300 одиниць техніки та понад 1800 працівників.