Снігопади, які спостерігалися 16 січня, не вплинули на рух поїздів, затримок поїздів через негоду у минуло добу не було.

"Укрзалізниця" повідомляє, що повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів.

"Вчора вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. Так, на заходах зі снігоборотьби найбільше залізничників – 1048 та одна снігоочисна колійна машина були задіяні на Одеській залізниці", – йдеться у повідомленні.

Загалом цієї ночі залізничну інфраструктуру очищали від снігу понад 2 тисячі залізничників.

По всій території України від льоду та снігу було очищено 288 залізничних переїздів, 17 пасажирських платформ. Також очищали від снігу залізничні колії та стрілочні переводи.

Оскільки найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов, сильні снігопади й хуртовини, "Укрзалізниця" закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій, бути обережними й слухати оголошення на вокзалах.

Для зауважень та пропозицій працює гаряча лінія "Якість та сервіс" – 0800-50-3111.