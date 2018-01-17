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Бойовики зірвали спробу СММ ОБСЄ провести роботи біля Донецька – штаб

Середа, 17 січня 2018, 09:34

Бойовики ОРДО завадили спостерігачам ОБСЄ провести роботи з обслуговування камери відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру координації та контролю.

Так, за даними СЦКК, 16 січня бойовики відмовилися надати гарантії безпеки ОБСЄ, чим зірвали проведення зазначених робіт.

Зі свого боку українська сторона центру підкреслює важливість припинення будь-яких провокації навколо ДФС як одного з найважливіших та найбільш уразливіших критичних об’єктів цивільної інфраструктури Донбасу.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що такі провокативні дії НЗФ ОРДО є свідченням їх явного небажання сприяти СММ ОБСЄ у здійсненні функцій щодо отримання технічними засобами об’єктивної інформації про випадки порушення припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на початку грудня бойовики різко збільшили кількість обстрілів у районі Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда

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Теми: АТООБСЄДонецькОРДЛО
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