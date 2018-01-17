Гройсман пригрозив звільненнями чиновникам за сніжні затори

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Середа, 17 січня 2018, 11:52

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням керівникам районних адміністрацій, якщо дороги вчасно не розчищатимуть від снігу.

З цього він почав засідання Кабінету міністрів 17 січня.

Гройсман повідомив про очікуване погіршення погодних умов.

З 1 січня у місцевих бюджетів у 3-4 рази більше коштів на дороги – є ресурси на їх  розчищення, нагадав він.

"У будь-якій країні бувають затори… Головне – мобілізувати всі наявні ресурси, не спати, зробити все, щоб розблокувати затори", – сказав прем'єр.

"Я вимагаю, щоб по всій країні всі голови обласних, районних адміністрацій організували належним чином роботу. Ми заздалегідь вас інформуємо, мобілізуємо – а тепер важливо, щоб кожен виконав свою роботу", – заявив він.

О 14:00 у середу буде чергове засідання штабу під головуванням Геннадій Зубка, він знову нагадає про персональну відповідальність чиновників за чисті дороги.

"Ми на одному з минулих засідань уряду звільнили голову райадміністрації за неспроможність організувати роботу з прибирання снігу – то тепер я хочу сказати: якщо голови райадміністрацій будуть спати в час, коли вони мають працювати, я без жодних питань подам подання президенту на звільнення таких чиновників", – сказав Гройсман   

Він додав, що ДСНС готова допомогти, якщо виникне нестандартна ситуація, але на місцях мають робити роботу, щоб надзвичайних ситуацій не виникало.

"Ми будемо моніторити ситуацію і допомагати. Важливо, щоб не забували про людей, в містах – про громадський транспорт, про тротуари, нормальні умови життя для громадян", – наголосив Гройсман.

Згодом, звертаючись до міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Гройсман також зазначив:

"Колись казали так: ніщо так не пришвидшує, як поштовх ззаду. Я хочу попросити: дай поштовх дорожникам зараз".

"Я тут отримав інформацію, що траса Житомир – Київ – у жахливому стані: ожеледиця і жодної одиниці техніки. Питання: де вони? Адже для того, щоб прибирати сніг, треба просто сісти за кермо автомобіля… Копни їх, я тебе дуже прошу", – додав прем'єр. 

Олена Рощенко, Валентина Романенко, УП
Теми: Гройсман місцева влада погода дороги Кабінет міністрів
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