Гройсман пригрозил увольнениями чиновникам за снежные заторы

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководителям районных администраций, если дороги вовремя не будут расчищать от снега.



С этого он начал заседание Кабинета министров 17 января.



Гройсман сообщил об ожидаемом ухудшении погодных условий.



С 1 января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги – есть ресурсы на их расчистку, напомнил он.



"В любой стране бывают пробки... Главное – мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, сделать все, чтобы разблокировать пробки", – сказал премьер.



"Я требую, чтобы по всей стране все главы областных, районных администраций организовали должным образом работу. Мы заранее вас информируем, мобилизуем – а теперь важно, чтобы каждый выполнил свою работу", – заявил он.

Маємо погіршення погодних умов. Важливо, щоб місцева влада мобілізувала ресурси. Є доступні фінансові ресурси, щоб забезпечити якісне прибирання. Важливо не спати, а мобілізувати сили і ліквідувати затори, і подбати про людей. Це персональна відповідальність голів РДА і ОДА. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 17, 2018

В 14:00 в среду будет очередное заседание штаба под председательством Геннадий Зубко, он снова напомнит о персональной ответственности чиновников за чистые дороги.



"Мы на одном из прошлых заседаний правительства уволили главу райадминистрации за неспособность организовать работу по уборке снега – так теперь я хочу сказать: если главы райадминистраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без вопросов подам представление президенту на увольнение таких чиновников", – сказал Гройсман.



Он добавил, что ГСЧС готова помочь, если возникнет нестандартная ситуация, но на местах должны делать работу, чтобы чрезвычайных ситуаций не возникало



"Мы будем мониторить ситуацию и помогать. Важно, чтобы не забывали о людях, в городах – об общественном транспорте, о тротуарах, нормальных условиях жизни для граждан", – подчеркнул Гройсман.

Позже, обращаясь к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, Гройсман также отметил:



"Когда-то говорили так: ничто так не ускоряет, как толчок сзади. Я хочу попросить: дай толчок дорожникам сейчас".



"Я здесь получил информацию, что трасса Житомир – Киев – в ужасном состоянии: гололед и ни одной единицы техники. Вопрос: где они? Ведь для того, чтобы убирать снег, надо просто сесть за руль автомобиля... Пни их, я тебя очень прошу", – добавил премьер.