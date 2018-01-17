Гройсман пригрозил увольнениями чиновникам за снежные заторы

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Среда, 17 января 2018, 11:52

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководителям районных администраций, если дороги вовремя не будут расчищать от снега.

С этого он начал заседание Кабинета министров 17 января.

Гройсман сообщил об ожидаемом ухудшении погодных условий.

С 1 января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги – есть ресурсы на их расчистку, напомнил он.

"В любой стране бывают пробки... Главное – мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, сделать все, чтобы разблокировать пробки", – сказал премьер.

"Я требую, чтобы по всей стране все главы областных, районных администраций организовали должным образом работу. Мы заранее вас информируем, мобилизуем – а теперь важно, чтобы каждый выполнил свою работу", – заявил он.

В 14:00 в среду будет очередное заседание штаба под председательством Геннадий Зубко, он снова напомнит о персональной ответственности чиновников за чистые дороги.

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства уволили главу райадминистрации за неспособность организовать работу по уборке снега – так теперь я хочу сказать: если главы райадминистраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без вопросов подам представление президенту на увольнение таких чиновников", – сказал Гройсман.

Он добавил, что ГСЧС готова помочь, если возникнет нестандартная ситуация, но на местах должны делать работу, чтобы чрезвычайных ситуаций не возникало

"Мы будем мониторить ситуацию и помогать. Важно, чтобы не забывали о людях, в городах – об общественном транспорте, о тротуарах, нормальных условиях жизни для граждан", – подчеркнул Гройсман.

Позже, обращаясь к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, Гройсман также отметил:

"Когда-то говорили так: ничто так не ускоряет, как толчок сзади. Я хочу попросить: дай толчок дорожникам сейчас".

"Я здесь получил информацию, что трасса Житомир – Киев – в ужасном состоянии: гололед и ни одной единицы техники. Вопрос: где они? Ведь для того, чтобы убирать снег, надо просто сесть за руль автомобиля... Пни их, я тебя очень прошу", – добавил премьер.

Алена Рощенко, Валентина Романенко, УП
Темы: Гройсман местная власть погода дороги Кабинет министров
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