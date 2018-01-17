Дещиця на допиті: Путіна про війська просив не тільки Янукович

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Середа, 17 січня 2018, 14:26

Крім екс-президента Віктора Януковича, з проханням про введення російських військ до України звертався також колишній так званий "прем'єр Криму" Сергій Аксьонов.

Про це заявив у середу на допиті у суді щодо держзради Януковича колишній в.о. міністра закордонних справ, посол в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, про це стало відомо на засіданнях Радбезу ООН на початку березня 2014 року.

"На 1 березня ми знали про звернення Аксьонова, на 3 березня - вже про звернення Януковича. Це стало відомо на засіданнях Радбезу ООН", - сказав Дещиця.

Він також висловив думку, що відповідне звернення Януковича до Путіна було спробою виправдати агресію Росії в Криму.

"Це була спроба виправдати направлення російських військ до Криму", - цитує слова посла Інтерфакс-Україна.

Дещиця також вказав, що на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року, на якому звернення Януковича до президента Росії було зачитано тодішнім представником РФ в ООН Віталієм Чуркіним, ні у кого з учасників зборів не виникло сумнівів в тому, що РФ здійснила агресію проти України.

Як відомо, 17 січня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді, суд заслуховує посла України в Польщі Андрія Дещицю.

Дещиця виконував обов'язки голови МЗС з 27 лютого до 19 червня 2014 року.

Теми: Янукович суд МЗС Путін Крим
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