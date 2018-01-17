Дещица: Янукович просил РФ о войсках, чтобы оправдать захват Крыма

00
Среда, 17 января 2018, 12:23

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 с призывом ввести войска в Украину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму.

Об этом заявил в среду на допросе в суде относительно госизмены Януковича бывший и.о. министра иностранных дел, а теперь посол в Польше Андрей Дещица.

"Это была попытка оправдать направление российских войск в Крым", - сказал он.

Дещица также указал, что на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года, на котором обращение Януковича к президенту России зачитал тогдашний представитель РФ в ООН Виталий Чуркин, ни у кого из участников собрания не возникло сомнений в том, что РФ осуществила агрессию против Украины.

Как известно, 17 января Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, суд заслушивает посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Дещица исполнял обязанности главы МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года.

Інтерфакс-Україна

Темы: Янукович суд МИД Путин Крым
powered by lun.ua
По теме
Суд по госизмене Януковича допрашивает Дещицу 17 января 2018, 11:14
Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей 16 января 2018, 10:45
Луценко придет в Раду отчитываться о конфискации "денег Януковича" 15 января 2018, 15:05
Все новости
Главные новости
Нафтогаз будет покупать российский газ по "привлекательной цене" - Коболев
Дещица: Янукович просил РФ о войсках, чтобы оправдать захват Крыма
Гройсман пригрозил увольнениями чиновникам за снежные заторы
У солиста Львовской оперы провели обыск из-за сепаратистского скандала
Все новости
Кино

Фильм "Волдеморт: Происхождение наследника" выложили на YouTube

Made in Ukraine

12 украинских брендов, которые делают зимнюю косметику