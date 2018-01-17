Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков проти обраного кандидата на голову служби у справах ветеранів АТО

Середа, 17 січня 2018, 12:53

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує проти призначення Валентина Манька головою служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Про це він заявив під час обговорення кадрових питань на засіданні уряду.

15 січня Національне агентство з питань державної служби повідомило, що у  конкурсі на зайняття посади голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО переміг Валентин Миколайович Манько.

Аваков сказав: "Мені стало відомо з преси, що комісія ухвалила рішення щодо погодження кандидатури уповноваженого з прав ветеранів АТО відносно кандидатури такого собі Манька. Я категорично заперечую проти цього вибору і не зможу підтримати".

"Я вважаю, що ми повинні там оголосити наступний конкурс, по-новій. Там, я думаю, є помилки", – додав голова МВС.

Прем'єр-міністр Гройсман на це зазначив: "Тут же є процедури. Питання в тому, що комісія відібрала нам кандидата – запропонує уряду. Але перед тим він має пройти перевірку – в тому числі, й у Міністерстві внутрішніх справ. Тому якщо є заперечення – то все, ми на цьому поставимо крапку".

"Це є моє питання, в тому числі, й до комісії", – сказав Аваков. Гройсман спробував заспокоїти його: "Це важко сказати".

"Це не важко сказати, це треба подивитися на сайт МВС, де він перебував достатній час у розшуку, і деякі ще питання, просто треба відкрити пресу і бути відвертими... Це просто дискредитація державної влади", – заявив міністр.

Валентин Манько
Валентин Манько
Facebook

Прем’єр наголосив: "Ми можемо зібрати дані з МВС, з інших компетентних органів – і висловити своє заперечення".  

"Ми ж говорили з Вами про це. Я вчора ще отримав цей сигнал і одразу почав цікавитися цією історією. Звісно, без заперечень. Це ж їхня рекомендація, подання – це не означає, що ми маємо прийняти 100%-во", – сказав прем’єр.

За даними ЗМІ, Манько свого часу воював у лавах "Правого сектора", нібито мав контакти з Ігорем Кононенком і звинувачував Геннадія Корбана у викраденні людей, рейдерстві і вимаганні.

Проте сам він певний час перебував у розшуку за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень). Зараз у базі МВС щодо розшукуваних осіб Манька немає.

Речник МВС Артем Шевченко уточнив "Українській правді", що Манько був у розшуку за ч.4. ст. 187 (розбій) – але потім провадження "забрала собі Генпрокуратура". УП намагається отримати коментар у ГПУ.

Манько у Facebook позначає себе як голову Єдиного союзу патріотів України. 17 січня він написав: "Репутацію порядної людини українець втрачає автоматично, коли займає бодай якусь державну посаду".

Голову Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО обирали з 5 кандидатів: Валентина Манька, Бориса Гончара, Віталія Баранова, Віктора Толочка та Олега Чуйка. Попереднього голову Держслужби Артура Дерев’янка звільнили 21 червня 2017 року за власним бажанням.

Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: АваковкадриАТОКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
10:31
Цьогоріч ВВП України зросте на 4,5%, міжнародні резерви становитимуть майже 40 мільярдів доларів - МВФ
Усі новини...
Реклама: