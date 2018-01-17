Аваков проти обраного кандидата на голову служби у справах ветеранів АТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує проти призначення Валентина Манька головою служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Про це він заявив під час обговорення кадрових питань на засіданні уряду.

15 січня Національне агентство з питань державної служби повідомило, що у конкурсі на зайняття посади голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО переміг Валентин Миколайович Манько.

Аваков сказав: "Мені стало відомо з преси, що комісія ухвалила рішення щодо погодження кандидатури уповноваженого з прав ветеранів АТО відносно кандидатури такого собі Манька. Я категорично заперечую проти цього вибору і не зможу підтримати".

"Я вважаю, що ми повинні там оголосити наступний конкурс, по-новій. Там, я думаю, є помилки", – додав голова МВС.

Прем'єр-міністр Гройсман на це зазначив: "Тут же є процедури. Питання в тому, що комісія відібрала нам кандидата – запропонує уряду. Але перед тим він має пройти перевірку – в тому числі, й у Міністерстві внутрішніх справ. Тому якщо є заперечення – то все, ми на цьому поставимо крапку".

"Це є моє питання, в тому числі, й до комісії", – сказав Аваков. Гройсман спробував заспокоїти його: "Це важко сказати".

"Це не важко сказати, це треба подивитися на сайт МВС, де він перебував достатній час у розшуку, і деякі ще питання, просто треба відкрити пресу і бути відвертими... Це просто дискредитація державної влади", – заявив міністр.

Валентин Манько Facebook

Прем’єр наголосив: "Ми можемо зібрати дані з МВС, з інших компетентних органів – і висловити своє заперечення".

"Ми ж говорили з Вами про це. Я вчора ще отримав цей сигнал і одразу почав цікавитися цією історією. Звісно, без заперечень. Це ж їхня рекомендація, подання – це не означає, що ми маємо прийняти 100%-во", – сказав прем’єр.

За даними ЗМІ, Манько свого часу воював у лавах "Правого сектора", нібито мав контакти з Ігорем Кононенком і звинувачував Геннадія Корбана у викраденні людей, рейдерстві і вимаганні.

Проте сам він певний час перебував у розшуку за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень). Зараз у базі МВС щодо розшукуваних осіб Манька немає.

Речник МВС Артем Шевченко уточнив "Українській правді", що Манько був у розшуку за ч.4. ст. 187 (розбій) – але потім провадження "забрала собі Генпрокуратура". УП намагається отримати коментар у ГПУ.



Манько у Facebook позначає себе як голову Єдиного союзу патріотів України. 17 січня він написав: "Репутацію порядної людини українець втрачає автоматично, коли займає бодай якусь державну посаду".

Голову Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО обирали з 5 кандидатів: Валентина Манька, Бориса Гончара, Віталія Баранова, Віктора Толочка та Олега Чуйка. Попереднього голову Держслужби Артура Дерев’янка звільнили 21 червня 2017 року за власним бажанням.