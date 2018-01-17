Аваков против выбранного кандидата на главу службы по делам ветеранов АТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков протестует против назначения Валентина Манько главой службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.



Об этом он заявил во время обсуждения кадровых вопросов на заседании правительства.



15 января Национальное агентство по вопросам государственной службы сообщило, что в конкурсе на занятие должности главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО победил Валентин Николаевич Манько.



Аваков сказал: "Мне стало известно из прессы, что комиссия приняла решение о согласовании кандидатуры уполномоченного по правам ветеранов АТО относительно кандидатуры некоего Манько. Я категорически возражаю против этого выбора и не смогу поддержать".



"Я считаю, что мы должны там объявить следующий конкурс, по новой. Там, я думаю, есть ошибки", – добавил глава МВД.



Премьер-министр Гройсман на это отметил: "Здесь же есть процедуры. Вопрос в том, что комиссия отобрала нам кандидата – предложит правительству. Но перед тем он должен пройти проверку – в том числе и в Министерстве внутренних дел. Поэтому если есть возражения – то все, мы на этом поставим точку".



"Это мой вопрос, в том числе и к комиссии", – сказал Аваков. Гройсман попробовал успокоить его: "Это сложно сказать".



"Это не сложно сказать, это надо посмотреть на сайт МВД, где он находился достаточное время в розыске, и некоторые еще вопросы, просто надо открыть прессу и быть откровенными... Это просто дискредитация государственной власти", – заявил министр..

Валентин Манько Facebook

Премьер подчеркнул: "Мы можем собрать данные из МВД, из других компетентных органов – и выразить свои возражения".



"Мы же говорили с Вами об этом. Я вчера еще получил этот сигнал и сразу начал интересоваться этой историей. Конечно, без возражений. Это же их рекомендация, представление – это не значит, что мы должны принять 100%-но", – сказал премьер.



По данным СМИ, Манько в свое время воевал в рядах "Правого сектора", якобы имел контакты с Игорем Кононенко и обвинял Геннадия Корбана в похищении людей, рейдерстве и вымогательстве.



Однако сам он какое-то время находился в розыске по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений). Сейчас в базе разыскиваемых лиц МВД Манько нет.

Спикер МВД Артем Шевченко уточнил "Украинской правде", что Манько был в розыске по ч.4. ст. 187 (разбой) – но потом производство "забрала себе Генпрокуратура". УП пытается получить комментарий в ГПУ.

Манько в Facebook называет себя главой Единого союза патриотов Украины. 17 января он написал: "Репутацию порядочного человека украинец теряет автоматически, когда занимает хоть какую-то государственную должность".

Главу Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО выбирали из 5 кандидатов: Валентина Манько, Бориса Гончара, Виталия Баранова, Виктора Толочко и Олега Чуйко. Предыдущего главу Госслужбы Артура Деревянко уволили 21 июня 2017 года по собственному желанию.

