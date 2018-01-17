Сестра Розенблата купила за 4 мільйони квартиру в Німеччині

Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутатка Новоград-Волинської районної ради Олена Розенблат придбала квартиру в Німеччині за майже 4 мільйони гривень.

Про це свідчать зміни в майновому стані, які вона внесла до Єдиного держреєсту декларацій.

Згідно з цими змінами, 27 листопада 2017 року Олена Розенблат стала співвласником 6-9 поверхів будинку з підвалом та гаражем. Загальна площа придбаного майна – 215 кв. м., а вартість – 3 995 667 грн.

Однак в коментарі "Українській правді" Розенблат пояснила, що йдеться про житловий будинок розміром в 215 кв. м., який складається з двох квартир, при цьому квартири є кількарівневими. За словами депутатки, за перший поверх рахуються також гараж та підвал.

"Придбана квартира – 113 м. кв., розміщена на декількох рівнях, в тому числі, рахується дах, як рівень", – зазначила вона.

"Я разом з чоловіком придбала квартиру… Придбали в кредит", – додала Розенблат.

Вона також зазначила, що повідомлення до НАЗК про отримання кредиту подасть 18 січня.

Продавцем нерухомості, відповідно до даних реєстру, виступила іноземна громадянка Ірмгард Гокель.

Олена Розенблат була обрана до Новоград-Волинської райради за списками БПП як безпартійна.

В її біографії на сайті райради значиться, що після здобуття двох вищих освіт в Україні, депутатка навчалась в Німеччині. Крім того, у декларації Олени Розенблат значиться, що її чоловік та дві дочки є громадянами Німеччини. Брат Олени, нардеп Борислав Розенблат також декларує нерухомість, підприємства та банківські рахунки в Німеччині.

Згідно із Законом "Про статус депутатів місцевих рад", Олена Розенблат має право на ведення підприємницької діяльності.

У 2016 році загальна сума доходу Олени Розенблат становила 95 439 грн, враховуючи 20 635 грн процентів.

Заробітну плату в 74 804 грн в 2016 році депутатка отримала від двох компаній, власником яких вона є. Це ТОВ "Фаворит Агро" та "Фаворит Транс", що є дочірнім підприємством приватного акціонерного товариства "Фаворит компані". Цим дочірнім підприємством Олена володіє разом із батьком та Жанною Розенблат – дружиною нардепа Борислава Розенблата.

Сума заробітної плати чоловіка депутатки та місце його роботи в декларації не вказані.

Водночас, у 2017 році згідно зі змінами до майнового стану Олена Розенблат двічі позичила кошти у вже згаданої дружини брата-нардепа Жанни Розенблат загальною сумою на 6 901 тисяч гривень.

Крім того, від власного "Фаворит Агро" депутатка у 2017 році тричі отримувала поворотну фінансову допомогу у 2 421 050 грн та один раз дивіденти в 622 670 грн.

В 2016 році Олена декларувала 15 218 тисяч грн та 154 800 доларів готівкою. В декларації вказано також, що її чоловік має євро готівкою, але сума не зазначається.

У власності депутатки кілька квартир, будинків та земельних ділянок, усі знаходяться в Україні.

Окрім вже загаданих "Фаворит Агро", "Фаворит Транс" та "Фаворит компані" Олена Розенблат є власником ТОВ "Миропільський бекон", ТОВ "Фаворит Агро+" та СТОВ "Оберіг".

В липні 2017 року Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата Борислава Розенблата.

На записах нардеп, серед іншого, пропонував агенту НАБУ "Катерині" для подальших буршитонових операцій зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах. Засновником компанії мала би виступити саме сестра Борислава Олена Розенблат.