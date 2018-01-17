Сестра Розенблата купила за 4 миллиона квартиру в Германии

Сестра нардепа Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат приобрела квартиру в Германии за почти 4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют изменения в имущественном состоянии, которые она внесла в Единый госреестр деклараций.

Согласно этим изменениям, 27 ноября 2017 Елена Розенблат стала совладельцем 6-9 этажей дома с подвалом и гаражом. Общая площадь приобретенного имущества - 215 кв. м., а стоимость - 3 995 667 грн.

Однако в комментарии "Украинской правде" Розенблат объяснила, что речь идет о жилом доме площадью в 215 кв. м., состоящий из двух квартир, при этом квартиры являются несколькоуровневыми. По словам депутата, как первый этаж считаются также гараж и подвал.

"Приобретенная квартира – 113 м. кв., размещенная на нескольких уровнях, в том числе, считается крыша, как уровень", – отметила она.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру… Приобрели в кредит", – добавила Розенблат.

Она также отметила, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Продавцом недвижимости, согласно данным реестра, выступила иностранная гражданка Ирмгард Гокель.

Елена Розенблат была избрана в Новоград-Волынский райсовет по спискам БПП как беспартийная.

В ее биографии на сайте райсовета значится, что после получения двух высших образований в Украине, депутат училась в Германии. Кроме того, в декларации Елены Розенблат значится, что ее муж и две дочери являются гражданами Германии. Брат Елены, нардеп Борислав Розенблат также декларирует недвижимость, предприятия и банковские счета в Германии.

Согласно Закону "О статусе депутатов местных советов", Елена Розенблат имеет право на ведение предпринимательской деятельности.

В 2016 году общая сумма дохода Елены Розенблат составила 95 439 грн, учитывая 20 635 грн процентов.

Заработную плату в 74 804 грн в 2016 году депутат получила от двух компаний, владельцем которых он является. Это ООО "Фаворит Агро" и "Фаворит Транс", являющееся дочерним предприятием частного акционерного общества "Фаворит компани". Этим дочерним предприятием Елена владеет вместе с отцом и Жанной Розенблат - женой нардепа Борислава Розенблата.

Сумма заработной платы мужа депутата и место его работы в декларации не указаны.

В то же время, в 2017 году в соответствии с изменениями в имущественном состоянии, Елена Розенблат дважды заняла средства у уже упомянутой жены брата-нардепа Жанны Розенблат общей суммой на 6 901 тысяч гривен.

Кроме того, от собственного "Фаворит Агро" депутат в 2017 году трижды получала возвратную финансовую помощь в 2 421 050 грн и один раз дивиденды в 622 670 грн.

В 2016 году Елена декларировала 15 218 млн грн и 154 800 долларов наличными. В декларации указано также, что ее муж имеет евро наличными, но сумма не указывается.

В собственности депутата несколько квартир, домов и земельных участков, все находятся в Украине.

Кроме уже упомянутых "Фаворит Агро", "Фаворит Транс" и "Фаворит компани" Елена Розенблат является владельцем ООО "Миропольский бекон", ООО "Фаворит Агро +" и СООО "Оберег".

В июле 2017 Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательство народного депутата из фракции БПП Борислава Розенблата.

На записях нардеп, среди прочего, предлагал агенту НАБУ "Екатерине" для дальнейших янтарных операций зарегистрировать оффшорную фирму в Арабских Эмиратах. Основателем компании должна была выступить именно сестра Борислава Елена Розенблат.