Порошенко розповів, чим важливий законопроект про нацбезпеку

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Середа, 17 січня 2018, 22:21

Президент Петро Порошенко стверджує, що законопроект "Про національну безпеку" спрямований на членство України в ЄС і НАТО.

Про це він заявив під час засідання РНБО.

"Проект (законопроект "Про національну безпеку України" – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному Договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент.

На його думку, цей законопроект повинен привести стандарти нацбезпеки і оборони України у відповідність до стандартів нацбезпеки ЄС.

Як відомо, 17 січня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала законопроект "Про національну безпеку України".

В РНБО зазначають, що після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони. 

Теми: законодавство Порошенко НАТО ЄС
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