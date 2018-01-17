Порошенко розповів, чим важливий законопроект про нацбезпеку

Президент Петро Порошенко стверджує, що законопроект "Про національну безпеку" спрямований на членство України в ЄС і НАТО.

Про це він заявив під час засідання РНБО.

"Проект (законопроект "Про національну безпеку України" – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному Договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент.

На його думку, цей законопроект повинен привести стандарти нацбезпеки і оборони України у відповідність до стандартів нацбезпеки ЄС.

Як відомо, 17 січня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала законопроект "Про національну безпеку України".

В РНБО зазначають, що після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.