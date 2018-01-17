Порошенко рассказал, чем важен законопроект о нацбезопасности

Президент Петр Порошенко утверждает, что законопроект "О национальной безопасности" направлен на членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил во время заседания СНБО.

"Проект (законопроект "О национальной безопасности Украины" - ред.) ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент.

По его мнению, этот законопроект должен привести стандарты нацбезопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами нацбезопасности ЕС.

Как известно, 17 января 2018 Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины".

В СНБО отмечают, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.