Порошенко рассказал, чем важен законопроект о нацбезопасности

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Среда, 17 января 2018, 22:21

Президент Петр Порошенко утверждает, что законопроект "О национальной безопасности" направлен на членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил во время заседания СНБО.

"Проект (законопроект "О национальной безопасности Украины" - ред.) ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент.

По его мнению, этот законопроект должен привести стандарты нацбезопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами нацбезопасности ЕС.

Как известно, 17 января 2018 Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины".

В СНБО отмечают, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Темы: законодательство Порошенко НАТО ЕС
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