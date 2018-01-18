Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе санкций

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР преодолеть международные санкции.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters, пишет DW.com.

"Россия нам совершенно не помогает", - отметил он.

С другой стороны, президент США похвалил усилия Китая, блокирующего поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне.

Указав, что Пекин мог бы делать еще больше для преодоления кризиса вокруг северокорейской ядерной программы, Трамп вновь упрекнул Россию в том, что Москва частично сводит на нет усилия Пекина.

"Москва уничтожает часть того, что делает Китай", - заявил глава Белого дома.

"Он может многое сделать", - сказал Трамп о президенте России Владимире Путине. "Но... в некоторых случаях, вероятно, то что не дает Китай (поставки в КНДР – ред.), Россия дает. Таким образом, чистый результат не так хорош, как может быть".

Ранее, ссылаясь на источники в службах безопасности в Западной Европе, Reuters сообщало, что в последние месяцы в нарушение международных санкций российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею. Россия отрицает обвинения в нарушении санкций против Северной Кореи.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

В Пекине отрицают поставки нефти и нефтепродуктов КНДР вопреки санкциям Совбеза ООН.