Погода погіршується: хуртовини й ожеледиця, у горах можливі лавини

18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, місцями дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.

У Києві може утворитися сніговий покрив у близько 20 сантиметрів.

Погода 18 січня

Крім західних областей, в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях місцями 25-28 м/с.

На дорогах країни ожеледиця.

У горах Івано-Франківської та Закарпатської областей у четвер утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) через снігопад і хуртовини

Рятувальники, у зв'язку з погіршенням погодних умов та введенням деяких обмежень на рух вантажівок, розгортають пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися та перечекати негоду.

Зокрема, перед в'їздом у столицю рятувальники вже розгорнули мобільні пункти обігріву у таких місцях:

траса Київ – Харків біля знаку Київ;

вул. Богатирська біля КПП;

траса Київ – Бровари біля КПП;

траса Київ – Одеса;

Брест-Литовське шосе;

траса Київ – Чоп біля КПП поворот до Пущі Водиці;

траса Київ – Обухів.

Сили Державної служби з надзвичайних ситуацій – а це близько 7000 особового складу та 2000 одиниць техніки – приведено в режим підвищеної готовності.

ДСНС закликає громадян не виїжджати за межі населених пунктів на період ускладнення погодних умов, щоб не опинитися в сніговому полоні на автошляхах.