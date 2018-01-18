Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода погіршується: хуртовини й ожеледиця, у горах можливі лавини

Четвер, 18 січня 2018, 08:33

18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, місцями дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.

У Києві може утворитися сніговий покрив у близько 20 сантиметрів.

Погода 18 січня
Погода 18 січня

Крім західних областей, в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях місцями 25-28 м/с.

На дорогах країни ожеледиця.

 

У горах Івано-Франківської та Закарпатської областей у четвер утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) через снігопад і хуртовини

Рятувальники, у зв'язку з погіршенням погодних умов та введенням деяких обмежень на рух вантажівок, розгортають пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися та перечекати негоду.

Зокрема, перед в'їздом у столицю рятувальники вже розгорнули мобільні пункти обігріву у таких місцях:

траса Київ – Харків біля знаку Київ;

вул. Богатирська біля КПП;

траса Київ – Бровари біля КПП;

траса Київ – Одеса;

Брест-Литовське шосе;

траса Київ – Чоп біля КПП поворот до Пущі Водиці;

траса Київ – Обухів.

 

Сили Державної служби з надзвичайних ситуацій – а це близько 7000 особового складу та 2000 одиниць техніки – приведено в режим підвищеної готовності.

ДСНС закликає громадян не виїжджати за межі населених пунктів на період ускладнення погодних умов, щоб не опинитися в сніговому полоні на автошляхах.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: