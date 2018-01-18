Погода ухудшается метели и гололедица, в горах возможны лавины

18 января в результате воздействия активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий.



Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.



В Киеве может образоваться снежный покров порядка 20 сантиметров.

Погода 18 января

Кроме западных областей, в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/с.



На дорогах страны гололедица.

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей в четверг сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) из-за снегопада и метели.



Спасатели, в связи с ухудшением погодных условий и введением некоторых ограничений на движение грузовиков, устанавливают пункты обогрева, где водители смогут согреться и переждать непогоду.



В частности, перед въездом в столицу спасатели уже развернули мобильные пункты обогрева в следующих местах:

трасса Киев – Харьков у знака Киев;



ул. Богатырская у КПП;

трасса Киев – Бровары возле КПП;



трасса Киев – Одесса;

Брест-Литовское шоссе;

трасса Киев – Чоп возле КПП поворот к Пуще Водице;

трасса Киев – Обухов.





Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – а это около 7000 личного состава и 2000 единиц техники – приведены в режим повышенной готовности.



ГСЧС призывает граждан не выезжать за пределы населенных пунктов на период осложнения погодных условий, чтобы не оказаться в снежном плену на автодорогах.