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Погода ухудшается метели и гололедица, в горах возможны лавины

Четверг, 18 января 2018, 08:33

18 января в результате воздействия активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

В Киеве может образоваться снежный покров порядка 20 сантиметров.

Погода 18 января
Погода 18 января

Кроме западных областей, в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/с.

На дорогах страны гололедица.

 

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей в четверг сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) из-за снегопада и метели.

Спасатели, в связи с ухудшением погодных условий и введением некоторых ограничений на движение грузовиков, устанавливают пункты обогрева, где водители смогут согреться и переждать непогоду.

В частности, перед въездом в столицу спасатели уже развернули мобильные пункты обогрева в следующих местах:

трасса Киев – Харьков у знака Киев;

ул. Богатырская у КПП;

трасса Киев – Бровары возле КПП;

трасса Киев – Одесса;

Брест-Литовское шоссе;

трасса Киев – Чоп возле КПП поворот к Пуще Водице;

трасса Киев – Обухов.

 


Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – а это около 7000 личного состава и 2000 единиц техники – приведены в режим повышенной готовности.

ГСЧС призывает граждан не выезжать за пределы населенных пунктов на период осложнения погодных условий, чтобы не оказаться в снежном плену на автодорогах.

Темы: погодаГСЧС
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