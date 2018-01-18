Росія заявляє про чотири пріоритети щодо Донбасу

15375 переглядів
Четвер, 18 січня 2018, 10:28

У Росії є чотири пріоритети на переговорах у Мінську контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сказав журналістам повноважний представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "РИА Новости".

"Найближчим часом російська делегація зосередить зусилля на чотирьох однаково пріоритетних завдання", – заявив він.

"Перша – забезпечення результативності роботи політичної підгрупи. Друга – забезпечення режиму припинення вогню і безпеки на лінії розмежування і біля неї. Третя – якнайшвидше транспортно-економічне деблокування Донбасу", – уточнив Гризлов.
 
"І четверта завдання – продовження звільнення утримуваних сторонами конфлікту людей", – додав він.

Теми: Росія Мінські угоди Донбас
powered by lun.ua
По темі
У Криму затримали 2 учасників одиночних пікетів 18 січня 2018, 09:51
Facebook уважніше вивчить вплив Росії на Brexit 18 січня 2018, 05:31
Трамп звинуватив Росію у допомозі КНДР в обході санкцій 18 січня 2018, 04:19
Усі новини
Головні новини
Жодних замахів на Януковича не було – співробітник УДО
Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу
Росія заявляє про чотири пріоритети щодо Донбасу
Хроніка 18 січня. Бійка Луценка з Черновецьким та "довічна тюрма" для Тимошенко
Усі новини
соціум

У Великій Британії призначили міністра з питань самотності

Тема дня

Що робити з новорічною ялинкою після свят