Росія заявляє про чотири пріоритети щодо Донбасу
Четвер, 18 січня 2018, 09:28
У Росії є чотири пріоритети на переговорах у Мінську контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це сказав журналістам повноважний представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "РИА Новости".
"Найближчим часом російська делегація зосередить зусилля на чотирьох однаково пріоритетних завдання", – заявив він.
"Перша – забезпечення результативності роботи політичної підгрупи. Друга – забезпечення режиму припинення вогню і безпеки на лінії розмежування і біля неї. Третя – якнайшвидше транспортно-економічне деблокування Донбасу", – уточнив Гризлов.
"І четверте завдання – продовження звільнення утримуваних сторонами конфлікту людей", – додав він.