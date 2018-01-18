Росія заявляє про чотири пріоритети щодо Донбасу

У Росії є чотири пріоритети на переговорах у Мінську контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.



Про це сказав журналістам повноважний представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "РИА Новости".



"Найближчим часом російська делегація зосередить зусилля на чотирьох однаково пріоритетних завдання", – заявив він.



"Перша – забезпечення результативності роботи політичної підгрупи. Друга – забезпечення режиму припинення вогню і безпеки на лінії розмежування і біля неї. Третя – якнайшвидше транспортно-економічне деблокування Донбасу", – уточнив Гризлов.



"І четверта завдання – продовження звільнення утримуваних сторонами конфлікту людей", – додав він.



