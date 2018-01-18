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Россия заявляет о четырех приоритетах относительно Донбасса

Четверг, 18 января 2018, 09:28

У России есть четыре приоритета на переговорах в Минске контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщает "РИА Новости".

"В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах", – заявил он.

"Первая – обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья – скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса", – уточнил Грызлов.

"И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", – добавил он.

Темы: РосcияМинские соглашенияДонбасс
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