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Кум Путіна і лідер бойовиків про закон по Донбасу: Це хрест на мирному врегулюванні

Четвер, 18 січня 2018, 12:17

Лідер громадського руху "Український вибір", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук вважає, що Верховна Рада прийняттям закону про реінтеграцію Донбасу ставить хрест на мирному врегулюванні ситуації на сході України.

Про це йдеться в заяві Медведчука на сайті руху.

"Спочатку декларувалося, що цей закон послужить реінтеграції – поверне Донбас в правове поле України. Але парламент, який давно став заручником радикалів і політиканів з "партії війни", що залишаються безкарними, своїми руками ставить хрест на спробах мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться в заяві. 

За словами Медведчука, прийнятий закон – це "набір маревних мрій про насильницьке повернення територій. Саме територій – не людей".

"Ухвалення цього закону свідчить про те, що Україна не зацікавлена ​​і в участі в процесі мирного врегулювання Росії, яка виконує цю функцію в тому числі і в рамках "нормандського формату". Це усвідомлена спроба знищити перспективу мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - переконаний кум Путіна.

На думку Медведчука, влада ігнорує думку народу, "який втомився від кривавого конфлікту, хоче миру і бажає бачити Україну єдиною країною", і діє на догоду США.

"А це означає, що конфлікт на Донбасі, як і раніше буде залишатися кривавою раною на тілі України, ще більше розділяючи країну і роблячи неможливим повернення Донбасу в Україну і України на Донбас", - підсумував кум Путіна.

У свою чергу ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив, що закон про реінтеграцію створив юридичну платформу для ескалації конфлікту.

"Цей закон дозволить розв'язати руки українській воєнщині. І все, що вони раніше не могли робити, тепер зможуть робити на "законних" підставах. Це повністю порушує Мінські домовленості", - цитує бойовика одне зі ЗМІ окупантів.

За словами Захарченка, таким чином, Київ продемонстрував небажання дотримуватися мирного врегулювання.

"Україна зібралася воювати і створює для цього юридичну платформу", - заявив лідер бойовиків.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукДонбасВерховна Радазаконодавство
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