Рада не захотіла братися за закон про Антикорупційний суд

Депутати Верховної Ради відмовилась вносити до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд.

За відповідне рішення проголосували лише 183 народні обранці при необхідних 226.

Голова парламенту Андрій Парубій дуже наполегливо простив нардепів підтримати законопроект.

"Прошу включити до порядку денного сесії, прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу голосувати", - закликав він.

Проте більшість парламентарів такий ентузіазм не поділяли.

Як відомо, 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Євген Кізілов, УП