Рада не захотела браться за закон об Антикоррупционном суде

Депутаты Верховной Рады отказалась включать в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

За соответствующее решение проголосовали только 183 народных избранника при необходимых 226-ти.

Председатель парламента Андрей Парубий очень настойчиво простил нардепов поддержать законопроект.

"Прошу включить в повестку дня сессии, прошу поддержать, прошу проголосовать, голосуем, коллеги, прошу поддержать, прошу проголосовать, прошу голосовать", - призывал он.

Однако большинство парламентариев такой энтузиазм не разделяли.

Как известно, 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Евгений Кизилов, УП