Укрзалізниця запустила сервіс купівлі квитків з пересадками

На сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала функція придбання квитків з пересадками.

Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови правління товариства Євген Кравцов.

Нова функція працює від 18 січня на сторінці резервування і придбання проїзних документів.

За словами Кравцова, це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням.

Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з'являється додаткова кнопка "пошук маршрутів з пересадкою".

скриншот з сайту УЗ

Після кліку на неї відкривається перелік усіх існуючих маршрутів з пересадками.

Скриншот з сайту Уз

"Ми намагались максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування", - написав Кравцов.



Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.

Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" дозволили платити карткою.