Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця запустила сервіс купівлі квитків з пересадками

Четвер, 18 січня 2018, 13:24

На сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала функція придбання квитків з пересадками.

Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови правління товариства Євген Кравцов.

Нова функція працює від 18 січня на сторінці резервування і придбання проїзних документів.

За словами Кравцова, це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням. 

Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з'являється додаткова кнопка "пошук маршрутів з пересадкою". 

 
скриншот з сайту УЗ

Після кліку на неї відкривається перелік усіх існуючих маршрутів з пересадками. 

 
Скриншот з сайту Уз

"Ми намагались максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування", - написав Кравцов.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.   

Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" дозволили платити карткою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницятранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: