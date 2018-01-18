Укрзалізниця запустила сервіс купівлі квитків з пересадками
На сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала функція придбання квитків з пересадками.
Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови правління товариства Євген Кравцов.
Нова функція працює від 18 січня на сторінці резервування і придбання проїзних документів.
За словами Кравцова, це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням.
Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з'являється додаткова кнопка "пошук маршрутів з пересадкою".
Після кліку на неї відкривається перелік усіх існуючих маршрутів з пересадками.
"Ми намагались максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування", - написав Кравцов.
Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.
Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" дозволили платити карткою.