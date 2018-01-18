Укрзалізниця запустила сервіс купівлі квитків з пересадками

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Четвер, 18 січня 2018, 14:24

На сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала функція придбання квитків з пересадками.

Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови правління товариства Євген Кравцов.

Нова функція працює від 18 січня на сторінці резервування і придбання проїзних документів.

За словами Кравцова, це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням. 

Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з'являється додаткова кнопка "пошук маршрутів з пересадкою". 

 
скриншот з сайту УЗ

Після кліку на неї відкривається перелік усіх існуючих маршрутів з пересадками. 

 
Скриншот з сайту Уз

"Ми намагались максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування", - написав Кравцов.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.   

Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" дозволили платити карткою.

Теми: Укрзалізниця транспорт
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