Укрзализныця запустила сервис покупки билетов с пересадками

На сайте ПАО "Укрзализныця" начала работать функция приобретения билетов с пересадками.

Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления общества Евгений Кравцов.

Новая функция работает с 18 января на странице бронирования и приобретения проездных документов.

По словам Кравцова, это решение намного упростит поиск и приобретение проездных документов по сложному маршруту и будет предлагать альтернативный вариант поездки не прямым сообщением.

Теперь на странице бронирования и приобретения проездных документов в случае отсутствия прямых билетов появляется дополнительная кнопка "поиск маршрутов с пересадкой".

скриншот с сайта Укрзализныци

После клика на ней открывается перечень всех существующих маршрутов с пересадками.

скриншот с сайта Укрзализныци

"Мы пытались максимально упростить поиск необходимых билетов, поэтому в онлайн-заказе указываются станция пересадки и время ожидания", - написал Кравцов.

Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа.

Как известно, с 16 января в международных кассах "Укрзализныци" разрешили платить карточкой.