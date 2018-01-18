Укрзализныця запустила сервис покупки билетов с пересадками
На сайте ПАО "Укрзализныця" начала работать функция приобретения билетов с пересадками.
Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления общества Евгений Кравцов.
Новая функция работает с 18 января на странице бронирования и приобретения проездных документов.
По словам Кравцова, это решение намного упростит поиск и приобретение проездных документов по сложному маршруту и будет предлагать альтернативный вариант поездки не прямым сообщением.
Теперь на странице бронирования и приобретения проездных документов в случае отсутствия прямых билетов появляется дополнительная кнопка "поиск маршрутов с пересадкой".
После клика на ней открывается перечень всех существующих маршрутов с пересадками.
"Мы пытались максимально упростить поиск необходимых билетов, поэтому в онлайн-заказе указываются станция пересадки и время ожидания", - написал Кравцов.
Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа.
Как известно, с 16 января в международных кассах "Укрзализныци" разрешили платить карточкой.