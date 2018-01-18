СБУ затримала бізнесмена за постачання бойовикам військового спорядження

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження бойовикам окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що уродженець Маріуполя, який останнім часом проживав в окупованому Донецьку, зареєстрував за псевдозаконодавством так званої "ДНР" комерційну структуру, яка постачала бойовикам спорядження та амуніцію.

"Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску", - повідомляють у відомстві.

Там додають, що він сплачував усі "податки" до фейкових структур бойовиків, гроші від яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань ОРДО.

У СБУ повідомляють, що чоловіка затримали у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок.

Наразі йому оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.