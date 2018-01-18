СБУ затримала бізнесмена за постачання бойовикам військового спорядження

4033 перегляди
Четвер, 18 січня 2018, 16:00

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження бойовикам окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що уродженець Маріуполя, який останнім часом проживав в окупованому Донецьку, зареєстрував за псевдозаконодавством так званої "ДНР" комерційну структуру, яка постачала бойовикам спорядження та амуніцію.  

"Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з РФ через закриті Україною пункти прикордонного пропуску", - повідомляють у відомстві.

Там додають, що він сплачував усі "податки" до фейкових структур бойовиків, гроші від яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань ОРДО.

У СБУ повідомляють, що чоловіка затримали у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок.

Наразі йому оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУ Івано-Франківськ "ДНР" ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
У соліста Львівської опери провели обшук через сепаратистський скандал 17 січня 2018, 11:08
В СБУ Саакашвілі дві години вмовляли надати зразки голосу 16 січня 2018, 15:02
Кінорежисер Михалков створює загрозу нацбезпеці України – СБУ 16 січня 2018, 12:23
Усі новини
Головні новини
Звільнення заручників: Київ обмінявся з бойовиками новими списками
Справа про держзраду: суд погодився перевірити, чи на відео Путін
Вінник: Ми повинні припинити вживати терміни "ЛНР" і "ДНР"
ВР заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні
Усі новини

У Мексиці виявили найбільшу затоплену печеру на планеті

Кіно

Саудівська Аравія зняла 35-річну заборону на кінотеатри